ua ru
Ср, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подорожчання електроенергії: на що в першу чергу звертати увагу при купівлі техніки

Новость на русском →
Україна, Середа 31 травня 2023 17:24
Подорожчання електроенергії: на що в першу чергу звертати увагу при купівлі техніки Фото: Обирати техніку для дому потрібно в залежності від річного споживання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через подорожчання електроенергії в Україні стає більш актуальним питання економії. При купівлі техніки в першу чергу потрібно звернути увагу на річне енергоспоживання.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав директор центрів техніки "ЦеТе" мережі торговельних центрів "Епіцентр" Олександр Величко.

Вибір техніки

Як зазначив Величко, при купівлі будь-якої техніки потрібно звертати увагу на клас енергоспоживання приладу. В деяких випадках клас енергоспоживання може бути не вказаний в описі до приладу. Однак навіть в такому випадку він обов'язково вказаний на так званій "енергетичній наклейці", що йде в комплекті з інструкцією і гарантійним талоном.

Подорожчання електроенергії: на що в першу чергу звертати увагу при купівлі техніки

Окрім вказаного буквами значення (в даному випадку - клас А++), нижче наведена кількість кВт годин, які прилад споживає протягом року (в даному випадку це 170 кВтг/рік), повідомив експерт.

"Дуже важливо враховуючи те, що починаючи з 1 березня в ЄС почало діяти нове енергетичне маркування. І тепер саме показник річного енергоспоживання техніки є ключовим, і саме на нього слід звертати увагу при здійсненні покупки", - наголосив Величко.

Топ-5 приладів за споживанням електроенергії

Як зазначив представник "Епіцентру", Топ-5 приладів-споживачів електроенергії залежатимуть, насамперед, від частоти їхнього використання.

За його оцінкою, найчастіше рейтинг буде включати таку побутову техніку, як:

  • 1. Пральні / сушильні машини
  • 2. Обігрівачі / кондиціонери
  • 3. Водонагрівачі
  • 4. Холодильники / морозильні камери
  • 5. Посудомийні машини

Нові тарифи

Нагадаємо, уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня до 2,64 грн/кВт-год.

До кінця травня для українців, які використовують до 250 кВт-год на місяць, діє тариф 1,44 грн/кВт-год, а українці, які використовують понад 250 кВт-год, платять 1,68 грн/кВт-год.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що суми в платіжках українців орієнтовно зростуть на 250 гривень після підвищення тарифів на електроенергію з 1 червня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Тарифи
NEWS
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
Світло подорожчало. Яким буде тариф на електроенергію та як зростуть платіжки
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють