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Подорожание электроэнергии: на что в первую очередь обращать внимание при покупке техники

Новина українською →
Украина, Среда 31 мая 2023 17:24
Подорожание электроэнергии: на что в первую очередь обращать внимание при покупке техники Фото: Выбирать технику для дома нужно в зависимости от годового потребления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Из-за подорожания электроэнергии в Украине становится более актуальным вопрос экономии. При покупке техники в первую очередь следует обратить внимание на годовое энергопотребление.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал директор центров техники "ЦеТе" сети торговых центров "Эпицентр" Александр Величко.

Выбор техники

Как отметил Величко, при покупке любой техники следует обращать внимание на класс энергопотребления прибора. В некоторых случаях класс энергопотребления может быть не указан в описании устройства. Однако даже в таком случае он обязательно указан на так называемой "энергетической наклейке", идущей в комплекте с инструкцией и гарантийным талоном.

Подорожание электроэнергии: на что в первую очередь обращать внимание при покупке техники

Кроме указанного буквами значения (в данном случае - класс А++), ниже приведено количество кВт часов, которые прибор потребляет в течение года (в данном случае это 170 кВтч/год), сообщил эксперт.

"Очень важно учитывая то, что начиная с 1 марта в ЕС начала действовать новая энергетическая маркировка. И теперь именно показатель годового энергопотребления техники является ключевым, и именно на него следует обращать внимание при совершении покупки", - подчеркнул Величко.

Топ-5 приборов по потреблению электроэнергии

Как отметил представитель "Эпицентра", Топ-5 приборов-потребителей электроэнергии будут зависеть прежде всего от частоты их использования.

По его оценке, чаще всего рейтинг будет включать такую бытовую технику, как:

  • 1. Стиральные/сушильные машины
  • 2. Обогреватели/кондиционеры
  • 3. Водонагреватели
  • 4. Холодильники/морозильные камеры
  • 5. Посудомоечные машины

Новые тарифы

Напомним, правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня до 2,64 грн/кВт-час.

До конца мая для украинцев, использующих до 250 кВт-ч в месяц, действует тариф 1,44 грн/кВт-ч, а украинцы, использующие более 250 кВт-ч, платят 1,68 грн/кВт-ч.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что суммы в платежках украинцев ориентировочно вырастут на 250 гривен после повышения тарифов на электроэнергию с 1 июня.

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