Подорожчання електроенергії: як обрати економну побутову техніку

Найбільше електроенергії споживає техніка, яка нагріває та охолоджує. При купівлі слід звертати увагу на позначку клас енергозбереження.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-служба компанії "АЛЛО".

Як зазначили в прес-службі, існує техніка, яка споживає багато електроенергії, а є й така, яка споживає її мінімально. Побутова техніка споживає певну кількість енергії на одиницю часу. Користувачам варто звертати увагу на маркування класів енергозбереження побутової техніки, вони вказані безпосередньо на техніці. Потрібно обирати найвищий клас енергозбереження А+++, А++, А+ та А.

Електроенергію також споживає побутова техніка в режимі очікування, наприклад, телевізор та ігрова приставка, а також люстра та настільна лампа - навіть у вимкненому стані.

"Тому слід розглядати це питання ширше та переходити на LED-освітлення в побуті, вимикати побутові прилади з розетки, коли ними не користуєтеся. Варто подумати над заміною старої техніки на нову, навіть, якщо вона була найкращою 20 чи 15 років тому. Все це дозволить заощадити електроенергію", - наголосили в "АЛЛО".

Найбільш енергомістка техніка

Енерговитратна побутова техніка - все, що нагріває та охолоджує - такі пристрої споживають найбільше електроенергії. Це кондиціонери, бойлери, пральні та посудомийні машини. Телевізор та ігрові приставки також споживають чимало електроенергії.

"Побутову техніку варто використовувати з розумом - прати при середніх температурах або при повному завантаженні, не включати посудомийну машину заради однієї тарілки", - додали в прес-службі.

Подорожчання електроенергії

Нагадаємо, в Україні з 1 червня зросли тарифи на електроенергію. Вартість підняли з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що суми в платіжках українців орієнтовно зростуть на 250 гривень після підвищення тарифів на електроенергію з 1 червня.