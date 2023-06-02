Подорожание электроэнергии: как выбрать экономную бытовую технику

Больше электроэнергии потребляет техника, которая нагревает и охлаждает. При покупке следует обращать внимание на отметку класса энергосбережения.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба компании "АЛЛО".

Как отметили в пресс-службе, существует техника, потребляющая много электроэнергии, а есть и потребляющая ее минимально. Бытовая техника потребляет определенное количество энергии на единицу времени. Пользователям следует обращать внимание на маркировку классов энергосбережения бытовой техники, они указаны непосредственно на технике. Нужно выбирать самый высокий класс энергосбережения А+++, А++, А+ и А.

Электроэнергию также потребляет бытовая техника в режиме ожидания, например телевизор и игровая приставка, а также люстра и настольная лампа - даже в выключенном состоянии.

"Поэтому следует рассматривать этот вопрос шире и переходить на LED-освещение в быту, выключать бытовые приборы из розетки, когда ими не пользуетесь. Стоит подумать над заменой старой техники на новую, даже если она была лучшей 20 или 15 лет назад. Все это позволит сэкономить электроэнергию", - подчеркнули в "АЛЛО".

Наиболее энергоемкая техника

Энергозатратная бытовая техника - все, что нагревает и охлаждает - такие устройства потребляют больше электроэнергии. Это кондиционеры, бойлеры, стиральные и посудомоечные машины. Телевизор и игровые приставки также потребляют немало электроэнергии.

"Бытовую технику следует использовать с умом - стирать при средних температурах или при полной загрузке, не включать посудомоечную машину ради одной тарелки", - добавили в пресс-службе.

Удорожание электроэнергии

Напомним, в Украине с 1 июня выросли тарифы на электроэнергию. Стоимость подняли с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что суммы в платежках украинцев ориентировочно вырастут на 250 гривен после повышения тарифов на электроэнергию с 1 июня.