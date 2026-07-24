Подорож поїздом за кордон із чотирилапим: які вимоги ЄС мають знати українці

Правила перетину кордону з домашніми тваринами до країн ЄС змінилися, а підготовка до поїздки тепер вимагає щонайменше чотирьох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу та " Укрзалізницю ".

Головні вимоги ЄС та оновлення процедур

З 22 квітня 2026 року в ЄС набули чинності оновлені вимоги щодо некомерційного переміщення тварин. Базові правила залишилися незмінними, однак вони деталізують процедуру виїзду:

Ідентифікація та вакцинація - тварина повинна мати мікрочіп, імплантований до щеплення проти сказу, а також дійсне щеплення (з 12-тижневого віку) та ветеринарний паспорт.

- тварина повинна мати мікрочіп, імплантований до щеплення проти сказу, а також дійсне щеплення (з 12-тижневого віку) та ветеринарний паспорт. Титр антирабічних антитіл - забір крові здійснюється щонайменше через 30 днів після вакцинації, а результат аналізу має бути отриманий не менш ніж за 90 днів до дати видачі сертифікату.

- забір крові здійснюється щонайменше через 30 днів після вакцинації, а результат аналізу має бути отриманий не менш ніж за 90 днів до дати видачі сертифікату. Дані про власника - у міжнародному сертифікаті обов'язково вказується саме власник. Якщо тварину супроводжує уповноважена особа, така поїздка має відбутися в межах 5 днів до або після виїзду власника з додаванням відповідної декларації.

"Нові регламенти ЄС не створюють нових бар’єрів для власників тварин, а навпаки - роблять процедури більш чіткими та передбачуваними", - зазначають у Держпродспоживслужбі.

Фото: "Укрзалізниця" нагадала правила перевезення тварин за кордон (t.me/UkrzalInfo)

Як скоротити підготовку з 4 місяців до кількох днів

Найдовшим етапом підготовки є обов'язкове 90-денне очікування після здачі крові на титр антитіл.

Щоб не чекати місяцями перед раптовою поїздкою, фахівці радять вакцинувати тварину проти сказу щороку без пропусків термінів.

Якщо ревакцинація зроблена вчасно (навіть без запізнення на один день), повторно чекати 90 днів або заново здавати аналіз на титри не потрібно.

У такому разі перед виїздом залишиться лише за 5 діб пройти протипаразитарну обробку та отримати ветеринарні документи.

Правила перевезення поїздами

У зв'язку із закритим повітряним простором основним транспортом залишається залізниця.

Для дрібних тварин (у контейнерах чи рюкзаках-переносках з водонепроникним дном) купувати окремий квиток чи викуповувати всі місця у купе не потрібно - їх перевозять на місцях для ручної поклажі.

Для великих собак (понад 45 см у холці) обов'язкові:

намордник та повідець

окремий квиток на улюбленця

викуп усіх місць у купе, вагонах Люкс або RIC

"У потягах Інтерсіті+, що прямують за кордон, з великим собакою можна їхати тільки на території України за умови викупу всіх місць блоку. Великих собак не можна перевозити у потягах Варшава - Рава-Руська, Братислава - Чоп та Мукачево - Кошице", - звертають увагу в "Укрзалізниці".