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"Подорож" за 21 тисячу доларів. ДПСУ викрила чергову "схему" для ухилянтів

Фото: ДПСУ викрила чергову "схему" для ухилянтів (t.me/DPSUkr/19160)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники та правоохоронці викрили "схему" втечі ухилянтів до Угорщини. Усього "послуга" для трьох порушників коштувала 21,5 тисячі доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Троє порушників планували незаконно потрапити до Угорщини. Вони домовилися з організатором каналу про сприяння у перетині кордону. "Технічні" моменти "операції" брав на себе пособник, також місцевий житель. Усього перехід держрубежу коштував 21,5 тисячі доларів", - пише ДПСУ.

 

Фото: ДПСУ викрила чергову "схему" для ухилянтів (t.me/DPSUkr/19160)

Як пояснює ДПСУ, порушників було затримано під час транспортування ухилянтів до кордону.

Організаторам незаконного переправлення оголосили про підозру. Наразі вони перебувають в ізоляторі. Інших притягнуто до адміністративної відповідальності. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України нещодавно викрила низку організаторів оборудок, які продавали військовозобов’язаним підроблені документи для втечі до Євросоюзу.

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