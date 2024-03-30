"Путешествие" за 21 тысячу долларов. ГПСУ разоблачила очередную "схему" для уклонистов

"Трое нарушителей планировали незаконно попасть в Венгрию. Они договорились с организатором канала о содействии в пересечении границы. "Технические" моменты "операции" брал на себя пособник, также местный житель. Всего переход госграницы стоил 21,5 тысячи долларов", - пишет ГПСУ.

Фото: ГПСУ разоблачила очередную "схему" для уклонистов (t.me/DPSUkr/19160)

Как объясняет ГПСУ, нарушители были задержаны во время транспортировки уклонистов к границе.

Организаторам незаконной переправки объявили о подозрении. Сейчас они находятся в изоляторе. Остальные привлечены к административной ответственности.