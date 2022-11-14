UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк: Зимовий період та скиглення РФ про переговори не впливають на деокупацію України

Фото: радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що зимовий період і "скиглення Росії" про переговори ніяк не впливають на програму деокупації України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Подоляка у Twitter.

"Зимовий період, особливості клімату, інформкампанія про "дипломатичне врегулювання" як приховану капітуляцію, нескінченне скиглення Росії про "переговори та необхідність взяти паузу" ніяк не впливають на програму президента України Володимира Зеленського з деокупації України. ЗСУ підтверджують", - написав Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно деякі лідери західних країн виступили за переговори між Україною та РФ. Зокрема, французький президент Еммануель Макрон заявив про необхідність поновлення переговорів.

Також, за даними американських ЗМІ, офіційні особи США та ЄС розглядають зимовий період як можливість переговорів України та Росії.

Тим часом глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що Україна сама має вирішити, коли розпочати переговори з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаВійна в УкраїніПереговори у Туреччині