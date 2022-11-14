Подоляк: Зимний период и нытье РФ о переговорах не влияют на деоккупацию Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что зимний период и "нытье России" о переговорах никак не влияют на программу по деоккупации Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Twitter .

"Зимний период, особенности климата, информкампания о "дипломатическом урегулировании" как скрытой капитуляции, бесконечное нытье России о "переговорах и необходимости взять паузу" никак не влияют на программу президента Украины Владимира Зеленского по деоккупации Украины. ВСУ подтверждают", - написал Подоляк.

Напомним, недавно некоторые лидеры западных стран выступили за переговоры между Украиной и РФ. В частности, французский президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости возобновления переговоров.

Также, по данным американских СМИ, официальные лица США и ЕС рассматривают зимний период как возможность переговоров Украины и России.

Тем временем глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Украина сама должна решить, когда начать переговоры с Россией.

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