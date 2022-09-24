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Подоляк жорстко висловився щодо передачі Іраном безпілотників для РФ

Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Іран передав безпілотники росіянам, вирішивши підтримати війну проти українців. Попри санкції, ізоляцію та огидну репутацію Тегеран пішов на цей крок, не зрозумівши як піднятися з дна цивілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка.

"Іран вирішив підтримати вбивства українців, передавши Росії - вкрай відсталій у технічному плані країні - сучасні безпілотники. Багаторічні санкції, ізоляція, огидна репутація та остаточне стратегічне обнулення так і не дали Ірану змоги зрозуміти, як піднятися з дна цивілізації", - написав Подоляк.

Нагадаємо, що вчора російські війська атакували Одесу дронами-камікадзе, які РФ отримала від Ірану. Внаслідок чого дві людини загинули, а ще дві отримали поранення.

Додамо, РБК-Україна у своєму матеріалі зібрало все, що відомо про дрони Shahed-136 та чим вони небезпечні.

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