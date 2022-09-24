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Подоляк жестко высказался по поводу передачи Ираном беспилотников для РФ

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Иран передал беспилотники россиянам, решив поддержать войну против украинцев. Несмотря на санкции, изоляцию и отвратительную репутацию, Тегеран пошел на этот шаг, не поняв, как подняться со дна цивилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

"Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России - крайне отсталой в техническом плане стране - современные беспилотники. Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации", - написал.

Напомним, что вчера российские войска атаковали Одессу дронами-камикадзе, полученными РФ от Ирана. В результате чего два человека погибли, а еще два получили ранения.

Добавим, РБК-Украина в своем материале собрало все, что известно о дронах Shahed-136 и чем они опасны.

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