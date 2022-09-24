Подоляк жестко высказался по поводу передачи Ираном беспилотников для РФ

"Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России - крайне отсталой в техническом плане стране - современные беспилотники. Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации", - написал.

Напомним, что вчера российские войска атаковали Одессу дронами-камикадзе, полученными РФ от Ирана. В результате чего два человека погибли, а еще два получили ранения.

Добавим, РБК-Украина в своем материале собрало все, что известно о дронах Shahed-136 и чем они опасны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.