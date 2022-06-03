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Подоляк о заявлениях России по оружию из США: наши партнеры знают, где оно применяется

Фото: Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Украина не планирует использовать американское вооружение для атаки объектов на территории России. Партнеры из США знают, где будет применяться их вооружение ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Задача России № 1 - подорвать доверие между Украиной и США. Украина ведет оборонительную войну и не планирует использовать предоставленные РСЗО для атак объектов на территории России. Наши американские партнеры знают, где используется их техника. Любые вбросы о таких намерениях - пропаганда российских спецслужб", - написал он.

Напомним, ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что предоставление Украине американского вооружения несет угрозу территории России.

Отметим, что США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS.

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