Подоляк про заяви Росії щодо зброї з США: наші партнери знають, де вона застосовується

Україна не планує використовувати американське озброєння для атаки об'єктів на території Росії. Партнери з США знають, де буде застосовуватися їх озброєння ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
"Завдання Росії №1 - підірвати довіру між Україною і США. Україна веде оборонну війну і не планує використовувати надані РСЗВ для атак об'єктів на території Росії. Наші американські партнери знають, де використовується їх техніка. Будь-які вкидання про такі наміри - пропаганда російських спецслужб", - написав він.
Нагадаємо, раніше голова Комісії Ради Федерації із захисту держсуверенітету РФ Андрій Клімов заявив, що надання Україні американського озброєння несе загрозу території Росії.
Відзначимо, що США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS.