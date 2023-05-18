Подоляк про заяви ЗМІ щодо "замороження конфлікту" в Україні: Це фікція

"Будь-які ідеї «заморожених конфліктів», що періодично лунають у ЗМІ - це фікція, псевдоаналітичний продукт і напрям лобістських зусиль російської дипломатії", - написав Подоляк.

За його словами, насправді таких сценаріїв немає і у жодних кабінетах вони не обговорюються.

"Усі гравці чудово розуміють обмеженість ресурсу та часу в РФ і путінської еліти. Шлях незмінний. Будемо дотискати", - заявив він.

Варто зауважити, що наразі Подоляк відреагував на статтю видання Politico, у якій представники США заявили, що нібито готуються до того, що війна РФ проти України може перетворитися на багаторічний "заморожений конфлікт".

Як пише видання, у США нібито розглядають питання того, де буде проведено потенційні лінії, які Україна і Росія погодилися б не перетинати. При цьому це ніби то можуть не бути офіційними кордонами.