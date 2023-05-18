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Подоляк про заяви ЗМІ щодо "замороження конфлікту" в Україні: Це фікція

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Будь-які заяви та ідеї щодо "замороження конфлікту" в Україні, які періодично лунають у ЗМІ - являються фікцією.

Як пише РБК-Україна, про це заявив в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Будь-які ідеї «заморожених конфліктів», що періодично лунають у ЗМІ - це фікція, псевдоаналітичний продукт і напрям лобістських зусиль російської дипломатії", - написав Подоляк.

За його словами, насправді таких сценаріїв немає і у жодних кабінетах вони не обговорюються.

"Усі гравці чудово розуміють обмеженість ресурсу та часу в РФ і путінської еліти. Шлях незмінний. Будемо дотискати", - заявив він.

Варто зауважити, що наразі Подоляк відреагував на статтю видання Politico, у якій представники США заявили, що нібито готуються до того, що війна РФ проти України може перетворитися на багаторічний "заморожений конфлікт".

Як пише видання, у США нібито розглядають питання того, де буде проведено потенційні лінії, які Україна і Росія погодилися б не перетинати. При цьому це ніби то можуть не бути офіційними кордонами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Пентагон переоцінив вартість військового обладнання, яке він відправив в Україну, приблизно на три мільярди доларів. Ця помилка відкриває можливість відправки Україні більшої кількості зброї для захисту від РФ.

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомляв, що у Європі побоюються скорочення військової допомоги Україні з Вашингтона.

При цьому координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що США навіть у разі дефолту матимуть можливість надавати Україні військову допомогу.

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Війна Росії проти України