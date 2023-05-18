У Європі побоюються скорочення військової допомоги Україні з Вашингтона, - FT

Союзники України побоюються, що військова підтримка наближається до піку, а високопосадовці європейських чиновників дедалі більше стурбовані потоком допомоги наступного року, оскільки США вступають у президентську кампанію.

Як зазначає видання, Вашингтон був основним джерелом озброєнь для України, і американські офіційні особи кажуть, що заздалегідь затверджених коштів достатньо, щоб підтримувати Київ ще приблизно п'ять місяців, забезпечуючи важливий контрнаступ, запланований на найближчі тижні.

Але європейські союзники все більше сумніваються в тому, чи зможуть США досягти рівня пакета на 48 млрд доларів, ухваленого у 2022 році, особливо тому, що він вимагає голосування в Конгресі цієї осені на тлі більш упереджених дебатів про війну.

"Ніхто не знає", - сказав анонімний європейський чиновник, один із десяти високопосадовців у країнах-союзниках України, які розповіли Financial Times про наступну фазу війни. "Ми не можемо підтримувати той самий рівень допомоги вічно", - додав анонімний чиновник, стверджуючи, що нинішній рівень підтримки може підтримуватися протягом року або, можливо, двох, але не більше.

Президент США Джо Байден, який назвав війну в Україні стратегічною поразкою Росії, не дав жодних ознак того, що має намір зменшити підтримку. Але він готується до кампанії з переобрання разом із Дональдом Трампом, критиком необмеженої підтримки США війни та його найвірогіднішим суперником-республіканцем у гонці 2024 року.

Деякі анонімні джерела Financial Times вказали на Генеральну асамблею ООН і саміт лідерів G20, які проходять послідовно на початку вересня, як на дві важливі дипломатичні події, коли обидві сторони будуть під сильним тиском, щоб вони сіли за стіл переговорів.

"Якщо ми дістанемося до вересня, а Україна не досягне значних успіхів, то міжнародний тиск на [Захід] з метою привести їх до переговорів буде величезним, - сказав один із чиновників на умовах анонімності. - Те саме вірно і для Росії, якщо контрнаступ принесе їм поразку.