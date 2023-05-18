RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подоляк о заявлениях СМИ относительно "заморозки конфликта" в Украине: Это фикция

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Любые заявления и идеи относительно "заморозки конфликта" в Украине, периодически звучащие в СМИ - являются фикцией.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Любые идеи "замороженных конфликтов", периодически звучащие в СМИ - это фикция, псевдоаналитический продукт и направление лоббистских усилий российской дипломатии", - написал Подоляк.

По его словам, на самом деле таких сценариев нет и ни в каких кабинетах они не обсуждаются.

"Все игроки отлично понимают ограниченность ресурса и времени в РФ и путинской элиты. Путь неизменен. Будем дожимать", - заявил он.

Стоит отметить, что Подоляк отреагировал на статью издания Politico, в которой представители США заявили, что якобы готовятся к тому, что война РФ против Украины может превратиться в многолетний "замороженный конфликт".

Как пишет издание, в США якобы рассматривают вопрос того, где будут проведены потенциальные линии, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать. При этом это вроде бы могут не быть официальными границами.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Пентагон переоценил стоимость военного оборудования, которое он отправил в Украину, примерно в три миллиарда долларов. Это заблуждение открывает возможность отправки Украине большего количества оружия для защиты от РФ.

Напомним, ранее Financial Times сообщал, что в Европе опасаются сокращения военной помощи Украине из Вашингтона.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США даже в случае дефолта будут иметь возможность оказывать Украине военную помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины