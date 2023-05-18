Подоляк о заявлениях СМИ относительно "заморозки конфликта" в Украине: Это фикция

"Любые идеи "замороженных конфликтов", периодически звучащие в СМИ - это фикция, псевдоаналитический продукт и направление лоббистских усилий российской дипломатии", - написал Подоляк.

По его словам, на самом деле таких сценариев нет и ни в каких кабинетах они не обсуждаются.

"Все игроки отлично понимают ограниченность ресурса и времени в РФ и путинской элиты. Путь неизменен. Будем дожимать", - заявил он.

Стоит отметить, что Подоляк отреагировал на статью издания Politico, в которой представители США заявили, что якобы готовятся к тому, что война РФ против Украины может превратиться в многолетний "замороженный конфликт".

Как пишет издание, в США якобы рассматривают вопрос того, где будут проведены потенциальные линии, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать. При этом это вроде бы могут не быть официальными границами.