Подоляк о заявлениях СМИ относительно "заморозки конфликта" в Украине: Это фикция

Любые заявления и идеи относительно "заморозки конфликта" в Украине, периодически звучащие в СМИ - являются фикцией.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Любые идеи "замороженных конфликтов", периодически звучащие в СМИ - это фикция, псевдоаналитический продукт и направление лоббистских усилий российской дипломатии", - написал Подоляк.
По его словам, на самом деле таких сценариев нет и ни в каких кабинетах они не обсуждаются.
"Все игроки отлично понимают ограниченность ресурса и времени в РФ и путинской элиты. Путь неизменен. Будем дожимать", - заявил он.
Стоит отметить, что Подоляк отреагировал на статью издания Politico, в которой представители США заявили, что якобы готовятся к тому, что война РФ против Украины может превратиться в многолетний "замороженный конфликт".
Как пишет издание, в США якобы рассматривают вопрос того, где будут проведены потенциальные линии, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать. При этом это вроде бы могут не быть официальными границами.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Пентагон переоценил стоимость военного оборудования, которое он отправил в Украину, примерно в три миллиарда долларов. Это заблуждение открывает возможность отправки Украине большего количества оружия для защиты от РФ.
Напомним, ранее Financial Times сообщал, что в Европе опасаются сокращения военной помощи Украине из Вашингтона.
При этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США даже в случае дефолта будут иметь возможность оказывать Украине военную помощь.
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