UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк засудив заяву ООН про геноцид в Україні: росіяни вбивають масово, але "по-доброму"

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Офісі президента засудили заяву ООН про нібито відсутність достатніх доказів геноциду, який вчиняють російські військові в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

Він зазначив, що ООН демонструє нескінченний майстер-клас "політичної беззубості і непрямого заохочення злочинця".

Так, вчора голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе заявив, що організація не бачила наміру вчинення злочинів геноциду з боку Росії проти громадян України.

"Ще б пак, адже росіяни прийшли нас вбивати... по-доброму, масово. Саме українців, але без умислу. І ракети летять на міста щоночі, так само по-доброму. І спроба зруйнувати енергетичну інфраструктуру взимку, щоб люди гинули від морозів - абсолютно випадкова", - написав радник.

Подоляк продовжив, що згідно з логікою ООН, повномасштабна війна протягом 560+ днів, коли сотні українських міст і сіл були стерті з лиця землі, цілком вкладається в рамки допустимого "не-геноциду".

"І офіційні заклики "вбий українця!" не мають умислу. І тортури у фільтраційних таборах з примусом відмовитися від української ідентичності і нав'язати російську - теж з любов'ю. Міністерство любові. Ах так, росіяни ще не діють так, як у Руанді, не вбивають людей мільйонами. Ось якби українці добровільно виходили на дорогу, ставали на коліна, покірно віддавали голову російському солдату, щоб він її відрізав, масово, для протоколу, тоді так. Тоді мова йде про геноцид", - заявив він.

Радник голови ОП зазначив, що в такому разі, за думкою ООН, мова йде про нібито "правильну війну", де трохи ріжуть, палять, ґвалтують на етнічно-державному ґрунті.

"І нехай собі продовжують, так, пане Мьосе? Вони мають право, тому що ООН це заохочує, так?" - додав він.

Заява ООН

Вчора голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе заявив, що організація все ще не дійшла висновку, що в Україні відбувається геноцид.

За його словами, комісія не має достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

"Має бути "потреба" знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови (для визнання геноциду - ред.), які підтверджені судовою практикою", - сказав Мьосе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНОфіс президентаМихайло Подоляк