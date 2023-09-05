Подоляк осудил заявление ООН о геноциде в Украине: россияне убивают массово, но "по-доброму"

Он отметил, что ООН демонстрирует бесконечный мастер-класс "политической беззубости и косвенного поощрения преступника".

Так, вчера глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе заявил, что организация не видела намерения совершения преступлений геноцида со стороны России против граждан Украины.

"Еще бы, ведь россияне пришли нас убивать... по-доброму, массово. Именно украинцев, но без умысла. И ракеты летят на города каждую ночь, так же по-доброму. И попытка разрушить энергетическую инфраструктуру зимой, чтобы люди погибали от морозов - совершенно случайная", - написал советник.

Подоляк продолжил, что согласно логике ООН, полномасштабная война в течение 560+ дней, когда сотни украинских городов и сел были стерты с лица земли, целиком укладывается в рамки допустимого "не-геноцида".

"И официальные призывы "убей украинца!" не имеют умысла. И пытки в фильтрационных лагерях с принуждением отказаться от украинской идентичности и навязать русскую - тоже с любовью. Министерство любви. Ах да, россияне еще не действуют так, как в Руанде, не убивают людей миллионами. Вот если бы украинцы добровольно выходили на дорогу, становились на колени, безропотно отдавали голову российскому солдату, чтобы он ее отрезал, массово, для протокола, тогда да. Тогда речь идет о геноциде", - заявил он.

Советник главы ОП отметил, что в таком случае, по мнению ООН, речь идет о якобы "правильной войне", где немного режут, палят, насилуют на этнически-государственной почве.

"И пусть себе продолжают, да, господин Месе? Они имеют право, потому что ООН это поощряет, да?" - добавил он.

Заявление ООН

Вчера глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе заявил, что организация все еще не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид.

По его словам, комиссия не имеет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации Конвенции о геноциде.

"Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим. Это те жесткие условия (для признания геноцида - ред.), которые подтверждены судебной практикой", - сказал Мьосе.

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