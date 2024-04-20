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Подоляк про запрошення РФ на річницю висадки у Нормандії: прийдуть з погрозами і танками

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Запрошення Росії на будь-який захід завжди буде спрямоване на стимулювання агресії. Москва принесе свій "русский мир" разом з погрозами та танками.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter (X).

Подоляк відреагував рішення Франції запросити Росію на річницю висадки у Нормандії. Він зазначив, що декому хотілося б повернутися у "солодкий довоєнний час", коли Росію боялися, але вели з нею справи.

"Це не спрацює. Тому що сьогодні РФ скинула усі декоративні маски, повернула на обличчя гримасу ненависті і хоче просто вбивати, нападати, знищувати. Тому будь-яке запрошення Росії на будь-який захід (зустрічі на вищому рівні, святкування, ігри, дискусії) завжди спрямоване на стимулювання агресії, заохочення до вбивств, максимізацію геноцидної складової війни", - вважає Подоляк.

Радник керівника ОП наголосив, що "русский мир" своїми діями демонстративно ображає сучасну гуманістичну цивілізацію. Він закликав не запрошувати Москву на будь-які міжнародні заходи, оскільки росіяни "обов'язково прийдуть з погрозами і танками".

 

Передісторія

Нещодавно стало відомо, що російську делегацію запросили на Міжнародну церемонію на честь 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

Французька організація Mission Libération підтвердила, що російська делегація може бути присутня на церемонії. Проте організація спробувала виправдатися. Там заявили, що не запрошували безпосередньо російського диктатора Володимира Путіна.

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ФранціяРосійська ФедераціяОфіс президентаМихайло Подоляк