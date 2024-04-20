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Подоляк о приглашении РФ на годовщину высадки в Нормандии: придут с угрозами и танками

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Приглашение России на любое мероприятие всегда будет направлено на стимулирование агрессии. Москва принесет свой "русский мир" вместе с угрозами и танками.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter (X).

Подоляк отреагировал на решение Франции пригласить Россию на годовщину высадки в Нормандии. Он отметил, что некоторым хотелось бы вернуться в "сладкое довоенное время", когда Россию боялись, но вели с ней дела.

"Это не сработает. Потому что сегодня РФ сбросила все декоративные маски, повернула на лицо гримасу ненависти и хочет просто убивать, нападать, уничтожать. Поэтому любое приглашение России на любое мероприятие (встречи на высшем уровне, празднования, игры, дискуссии) всегда направлено на стимулирование агрессии, поощрение к убийствам, максимизацию геноцидной составляющей войны", - считает Подоляк.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что "русский мир" своими действиями демонстративно оскорбляет современную гуманистическую цивилизацию. Он призвал не приглашать Москву на какие-либо международные мероприятия, поскольку россияне "обязательно придут с угрозами и танками".

 

Предыстория

Недавно стало известно, что российская делегация была приглашена на Международную церемонию в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии.

Французская организация Mission Libération подтвердила, что российская делегация может присутствовать на церемонии. Однако организация попыталась оправдаться. Там заявили, что не приглашали непосредственно российского диктатора Владимира Путина.

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ФранцияРоссийская ФедерацияОфис президентаМихаил Подоляк