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Французькі ЗМІ повідомили про запрошення Росії на річницю висадки союзників у Нормандії

Франція, Вівторок 16 квітня 2024 14:12
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Французькі ЗМІ повідомили про запрошення Росії на річницю висадки союзників у Нормандії Фото: Росію можуть запросити на річницю висадки союзників у Нормандії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародна церемонія на честь 80-річчя висадки союзників у Нормандії відбудеться 6 червня. Володимира Путіна там точно не буде, але не виключена присутність кремлівської делегації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europe1.

За інформацією Europe 1, Росія буде добре представлена на початку червня у Нормандії, якщо Москва прийме запрошення Єлисейського палацу. Якщо не буде несподіванки, президент Володимир Путін не братиме участі у пам'ятних заходах особисто, але буде запрошена російська делегація.

Путін був присутній на 70-річчі висадки в Нормандії, але був відсутній п'ять років тому. "Що б не трапилося, запрошення буде відправлено в дипломатичне представництво Москви у Франції", - зазначає видання.

Як зазначає Europe1, незважаючи на геополітичну ситуацію, "цілком обійтися без присутності Росії дійсно складно", хоча СРСР безпосередньо не брав участь у десантуванні 6 червня. Радянський Союз зробив це можливим заплативши найвищу ціну під час Другої світової війни. Майже 27 мільйонів радянських людей загинули у боях проти Німеччини.

При цьому Europe1 не уточнює, чому має бути запрошена Росія і не можна обійтися Україною, яка також була частиною СРСР, зробила величезний внесок у перемогу і зазнала значно більших збитків під час Другої світової війни.

Висадка союзників

Висадка союзників у Нормандії під час Другої світової війни – одна з ключових операцій, яка відбулася 6 червня 1944 року і стала відомою як День Д. Метою висадки було відкриття Другого фронту в Європі та звільнення західної частини континенту від нацистської окупації.

Союзники під керівництвом генерала Дуайта Ейзенхауера висадилися на п'яти пляжах: Омаха, Юта, Голд, Джуно та Сільвер. Ця операція включала важливу підготовку, повітряний і морський наступ, а також жорстку боротьбу на березі. Зрештою День Д став поворотним моментом під час війни у Європі, допомагаючи союзникам встановити міцний фронт проти нацистської Німеччини.

СРСР розв'язав Другу світову війну на місці з Німеччиною, напавши на Польщу в 1939 році. Однак у 1941 році він став союзником США та Британії після того, як німецька армія вторглася на територію СРСР.

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