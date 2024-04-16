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У Франції спробували виправдати запрошення РФ на річницю висадки у Нормандії

Вівторок 16 квітня 2024 19:59
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У Франції спробували виправдати запрошення РФ на річницю висадки у Нормандії Фото: у Франції заявили, що не запрошуватимуть диктатора Володимира Путіна на річницю висадки в Нормандії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Франція не запрошуватиме російського диктатора Володимира Путіна на міжнародну церемонію на честь 80-річчя висадки союзників у Нормандії, яка відбудеться 6 червня.

Про це сказано у заяві організаторів заходу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Організація Mission Libération підтвердила, що російська делегація може бути присутня на церемонії на згадку про висадку союзників у Нормандії.

"Історично склалося так, що Франція завжди запрошувала на церемонію країни, чиї контингенти висаджувалися в Нормандії. Таке запрошення було направлено і Росії", - заявив у коментарі один із членів Mission Libération.

Він додав, що "на відміну від Кремля, Франція не проводить політики історичного ревізіонізму".

Також в організації наголосили, що російського диктатора Володимира Путіна не запрошували через війну проти України.

Але про можливість присутності на заході інших представників російського режиму, зокрема міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, у Mission Libération нічого не уточнювали.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, у ЗМІ з'явилася інформація про те, щоросійську делегацію запросили на Міжнародну церемонію на честь 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

Запрошення обіцяли направити Росії, "що б не сталося".

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Володимир Путін Франція Російська Федерація
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