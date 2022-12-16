Подоляк закликав прискорити передачу ППО через масовані ракетні обстріли
Російська Федерація 16 грудня вдалась до чергового масованого обстрілу. Світ повинен припинити боятися "посилення ескалації" та прискорити передачу ППО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Як відзначив Подоляк, нікчемна Росія вдалась до чергового обстрілу українських міст, енергетики та житлових будинків.
Також радник голови Офісу президента вкотре розкритикував пропозиції дозволити жалюгідному голові Кремля Володимиру Путіну "зберегти обличчя".
"Чи варто ще більше гальмувати процес передачі ПРО, щоб "не допустити ескалації"?", - пише Подоляк.
Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня в режимі онлайн. Також в низці міст та областей заявили про відключення світла й проблеми з водопостачанням.
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