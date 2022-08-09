ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Подоляк про вибухи на авіабазі в окупованому Криму: Ми тут при чому?

Новость на русском →
Вівторок 09 серпня 2022 23:01
Подоляк про вибухи на авіабазі в окупованому Криму: Ми тут при чому? Фото: Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна не причетна до вибухів 9 серпня на аеродромі в Новофедорівці в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Михайла Подоляка в ефірі "Дощу".

"Звичайно, ні. Ми тут при чому? Це, можливо, компенсаторні механізми неефективного управління всередині Збройних сил Російської Федерації", - сказав він.

Подоляк заявив, що причини вибухів могли бути будь-якими - від детонації боєприпасів, про що говорить Міноборони РФ, до "головотяпства" в російській армії.

"Чи може це бути хтось із партизанського руху, який набирає обертів? Звичайно, тому що люди, які жили в окупації, розуміють, що час окупації закінчується і потрібно свою позицію проявляти. Це відбувається тому, що повернення (окупованого Криму - ред.) має бути", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

Раніше Подоляк писав, що вибухи в Новофедорівці стали "тільки початком".

NYT повідомляє, що удар по авіабазі міг бути з української зброї.

Більш детально про подію читайте в матеріалі РБК-Україна "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Ірина Подоляк
NEWS
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
Збитий гелікоптер та 300 ліквідованих окупантів: названі нові втрати росіян
DAILY
Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України