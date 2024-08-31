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Подоляк вважає, що Монголія не затримає Путіна під час його візиту до країни

Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Наступного тижня російській диктатор Володимир Путін має відвідати Монголію. Проте країна навряд чи виконає міжнародний ордер на його арешт.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він підкреслив, що є ордер на арешт Путіна за геноцид українських дітей, а також є Римський статут, який підписала Монголія. Це означає, що країна зобов'язана заарештувати російського диктатора.

Однак скоріше за все, Монголія не зробить цього. Це у свою чергу загрожує тотальному обнуленню репутацію Міжнародного кримінального суду (МКС) і, за словами Подоляка, Путін це робить свідомо.

"Є ордер за геноцид дітей України. Ви маєте його затримати. Чи буде він сидіти, чи буде він за це відповідати - це вже будуть судові органи з'ясовувати. Монголія має його затримати. Чи буде вона це робити? Скоріш за все, ні. Для цього і візит Путіна, аби показати - що мовляв "немає ніяких правил, немає МКС і немає Римського статуту"", - резюмував радник голови ОП.

Нагадаємо, що за даними джерел Bloomberg, Путін отримав запевнення, що його не буде заарештовано в Монголії за Ордером МКС.

Зазначимо, що візит російського диктатора до Монголії відбудеться вже у вівторок, 3 вересня. Це буде перша його поїздка до країни-члена МКС відтоді, як було видано ордер на арешт.

Зі свого боку Міністерство закордонних справ України вчора, 30 серпня, закликало Монголію заарештувати Путіна під час прибуття в країну

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