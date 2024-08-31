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Подоляк считает, что Монголия не задержит Путина во время его визита в страну

Фото: советник главы ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На следующей неделе российский диктатор Владимир Путин должен посетить Монголию. Однако страна вряд ли выполнит международный ордер на его арест.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Он подчеркнул, что есть ордер на арест Путина за геноцид украинских детей, а также Римский устав, который подписала Монголия. Это означает, что страна должна арестовать российского диктатора.

Однако, скорее всего, Монголия не сделает этого. Это в свою очередь чревато тотальным обнулением репутации Международного уголовного суда (МКС) и, по словам Подоляка, Путин это делает сознательно.

"Есть ордер за геноцид детей Украины. Вы должны его задержать. Будет ли он сидеть, будет ли он за это отвечать - это уже будут судебные органы выяснять. Монголия должна его задержать. Будет ли она это делать? Скорее всего, нет .Для этого и визит Путина, чтобы показать - что мол "нет никаких правил, нет МКС и нет Римского устава"", - резюмировал советник главы ОП.

Напомним, что по данным источников Bloomberg, Путин получил заверение, что не будет арестован в Монголии по Ордеру МКС.

Отметим, что визит российского диктатора в Монголию состоится уже во вторник, 3 сентября. Это будет первая его поездка в страну-член МКС с тех пор, как был выдан ордер на арест.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины вчера, 30 августа, призвала Монголию арестовать Путина во время прибытия в страну

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