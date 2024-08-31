Подоляк считает, что Монголия не задержит Путина во время его визита в страну

Он подчеркнул, что есть ордер на арест Путина за геноцид украинских детей, а также Римский устав, который подписала Монголия. Это означает, что страна должна арестовать российского диктатора.

Однако, скорее всего, Монголия не сделает этого. Это в свою очередь чревато тотальным обнулением репутации Международного уголовного суда (МКС) и, по словам Подоляка, Путин это делает сознательно.

"Есть ордер за геноцид детей Украины. Вы должны его задержать. Будет ли он сидеть, будет ли он за это отвечать - это уже будут судебные органы выяснять. Монголия должна его задержать. Будет ли она это делать? Скорее всего, нет .Для этого и визит Путина, чтобы показать - что мол "нет никаких правил, нет МКС и нет Римского устава"", - резюмировал советник главы ОП.