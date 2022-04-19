Подоляк о "второй фазе спецоперации": Это то же самое, что взять Киев за 72 часа

"Донбасс. "Вторая фаза "спецоперации". Вторая, третья, десятая? Уже не имеет ни малейшего значения. Почему? Потому что это то же самое, что "возьмем Киев за 72 часа". Просто русские любят рассказывать сказки. А в реальности будет лишь то, что нужно Украине", - заявил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, Российская Федерация продолжает использовать символы, приравнивая себя к нацистам.

"Для нас нет разницы в какой фазе и сколько уничтожать российских представителей, российскую армию, которые не умеют воевать, а умеют убивать людей, разрушать инфраструктуру, гражданскую инфраструктуру", - добавил Подоляк.

Вероятно, как заметил Подоляк, Россия пытается продемонстрировать всему миру свою варварскую цивилизацию, которую необходимо изолировать. Украина же, со своей стороны - поможет стране оккупанту с этой задачей.

"Ну хорошо, они пойдут сегодня на Донбассе, они потеряют еще определенное количество своих людей, которых они не считают за людей. Хорошо, мы в этом им тоже поможем", - отметил Подоляк.

Советник главы Офиса президента добавил, что наша страна, в первую очередь, пытается уберечь как можно большее количество людей и инфраструктуру, чтобы после завершения войны перестроиться после этого нашествия.