Подоляк про "другу фазу спецоперації": Це те ж саме, що взяти Київ за 72 години

"Донбас. Друга фаза "спецоперації". Друга, третя, десята? Вже не має ані найменшого значення. Чому? Тому що це те ж саме, що "візьмемо Київ за 72 години". Просто росіяни люблять розповідати казки. А в реальності буде лише те, що потрібно Україні", - заявив Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, Російська Федерація продовжує використовувати символи, прирівнюючи себе до нацистів.

"Для нас немає різниці в якій фазі й скільки нищити російських представників, російську армію, які не вміють воювати, а вміють вбивати людей, руйнувати інфраструктуру, цивільну інфраструктуру", - додав Подоляк.

Ймовірно, як зауважив Подоляк, Росія намагається продемонструвати усьому світу свою варварську цивілізацію, яку необхідно ізолювати. Україна ж, зі свого боку - допоможе країні окупанту з цим завданням.

"Ну добре, вони підуть сьогодні на Донбасі, вони втратять ще певну кількість своїх людей, яких вони не вважають за людей. Добре, ми в цьому їм теж допоможемо", - відзначив Подоляк.

Радник голови Офісу президента додав, що наша країна, в першу чергу, намагається вберегти якомога більшу кількість людей та інфраструктуру, аби після завершення війни розбудуватися після цієї навали.