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Подоляк о "второй фазе спецоперации": Это то же самое, что взять Киев за 72 часа

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 17:59
Подоляк о "второй фазе спецоперации": Это то же самое, что взять Киев за 72 часа Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова касаемо начала "второй фазы "спецоперации". Для Украины нет значения в какой фазе и сколько необходимо уничтожать оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Подоляка.

"Донбасс. "Вторая фаза "спецоперации". Вторая, третья, десятая? Уже не имеет ни малейшего значения. Почему? Потому что это то же самое, что "возьмем Киев за 72 часа". Просто русские любят рассказывать сказки. А в реальности будет лишь то, что нужно Украине", - заявил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, Российская Федерация продолжает использовать символы, приравнивая себя к нацистам.

"Для нас нет разницы в какой фазе и сколько уничтожать российских представителей, российскую армию, которые не умеют воевать, а умеют убивать людей, разрушать инфраструктуру, гражданскую инфраструктуру", - добавил Подоляк.

Вероятно, как заметил Подоляк, Россия пытается продемонстрировать всему миру свою варварскую цивилизацию, которую необходимо изолировать. Украина же, со своей стороны - поможет стране оккупанту с этой задачей.

"Ну хорошо, они пойдут сегодня на Донбассе, они потеряют еще определенное количество своих людей, которых они не считают за людей. Хорошо, мы в этом им тоже поможем", - отметил Подоляк.

Советник главы Офиса президента добавил, что наша страна, в первую очередь, пытается уберечь как можно большее количество людей и инфраструктуру, чтобы после завершения войны перестроиться после этого нашествия.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Российская Федерация "анонсировала" начало новой фазы так называемой "спецоперации".

Война России против Украины длится пятьдесят пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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