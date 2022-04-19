Подоляк про "другу фазу спецоперації": Це те ж саме, що взяти Київ за 72 години
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова голови Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо початку "другої фази "спецоперації". Для України немає значення в якій фазі та скільки необхідно знищувати загарбників.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Подоляка.
"Донбас. Друга фаза "спецоперації". Друга, третя, десята? Вже не має ані найменшого значення. Чому? Тому що це те ж саме, що "візьмемо Київ за 72 години". Просто росіяни люблять розповідати казки. А в реальності буде лише те, що потрібно Україні", - заявив Подоляк.
За словами радника голови Офісу президента, Російська Федерація продовжує використовувати символи, прирівнюючи себе до нацистів.
"Для нас немає різниці в якій фазі й скільки нищити російських представників, російську армію, які не вміють воювати, а вміють вбивати людей, руйнувати інфраструктуру, цивільну інфраструктуру", - додав Подоляк.
Ймовірно, як зауважив Подоляк, Росія намагається продемонструвати усьому світу свою варварську цивілізацію, яку необхідно ізолювати. Україна ж, зі свого боку - допоможе країні окупанту з цим завданням.
"Ну добре, вони підуть сьогодні на Донбасі, вони втратять ще певну кількість своїх людей, яких вони не вважають за людей. Добре, ми в цьому їм теж допоможемо", - відзначив Подоляк.
Радник голови Офісу президента додав, що наша країна, в першу чергу, намагається вберегти якомога більшу кількість людей та інфраструктуру, аби після завершення війни розбудуватися після цієї навали.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Російська Федерація "анонсувала" початок нової фази так званої "спецоперації".
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