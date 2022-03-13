Подоляк о встрече Зеленского и Путина: нарабатываем пакет договоренностей

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что сейчас обсуждается место проведения встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Кремля Владимиром Путиным. Также нарабатывается пакет договоренностей, который будет учитывать позицию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украина 24".

"Сейчас мы ищем место и нарабатываем пакет договоренностей, который будет учитывать позицию Украины, и тогда это уже будет наработано, согласовано, тогда президенты уже смогут встретиться и проработать конечные положения мирного договора... Я думаю, что не так уж долго нам нужно будет к этому идти", - заявил Подоляк.

Напомним, ранее в Кремле допустили возможность встречи Зеленского и Путина, при условии, что она будет результативная.

При этом в Турции заявили, что встреча президентов Украины и России может состояться в ближайшем будущем.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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