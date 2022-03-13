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Подоляк про зустріч Зеленського і Путіна: напрацьовуємо пакет домовленостей

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Неділя 13 березня 2022 13:10
Подоляк про зустріч Зеленського і Путіна: напрацьовуємо пакет домовленостей Фото: Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що зараз обговорюється місце проведення зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і керівником Кремля Володимиром Путіним. Також напрацьовується пакет домовленостей, який буде враховувати позицію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна 24".

"Зараз ми шукаємо місце і напрацьовуємо пакет домовленостей, який буде враховувати позицію України, і тоді це вже буде напрацьовано, погоджено, тоді президенти вже зможуть зустрітися і опрацювати Кінцеві положення мирного договору... Я думаю, що не так вже довго нам потрібно буде до цього йти", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше у Кремлі допустили можливість зустрічі Зеленського і Путіна, за умови, що вона буде результативна.

При цьому в Туреччині заявили, що зустріч президентів України і Росії може відбутися в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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