Подоляк про воєнний стан Путіна: легалізація пограбування перед "непростими рішеннями"

Рішення президента Росії Володимира Путіна запровадити воєнний стан на окупованих територіях України є спробою легалізації пограбування перед "непростими рішеннями".

Про це у коментарі РБК-Україна заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Для нас не має значення, як Кремль називає агресію щодо України у своїх нормативно-правових документах: "спеціальною операцією", "контртерористичними заходами" чи "воєнним станом", - зазначив він.

За його словами, Україна перебуває в стані повномасштабної війни з Росією вже вісім місяців, а решта - гра слів для російського телеглядача.

"З практичного погляду рішення про запровадження військового стану можна розглядати лише як спробу легалізації вилучення майна українців з боку російських силовиків перед майбутніми "непростими рішеннями". У такому разі можна констатувати лише одне: у Кремлі перемогла не "партія війни", а "партія мародерів", - додав Подоляк.