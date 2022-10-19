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Подоляк о военном положении Путина: легализация грабежа перед "непростыми решениями"

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Решение президента России Владимира Путина ввести военное положение на оккупированных территориях Украины является попыткой легализации грабежа перед "непростыми решениями".

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Для нас не имеет значения, как Кремль называет агрессию в отношении Украины в своих нормативно-правовых документах: "специальной операцией", "контртеррористическими мероприятиями" или "военным положением", - отметил он.

По его словам, Украина находится в состоянии полномасштабной войны с Россией уже восемь месяцев, а все остальное - игра слов для российского телезрителя.

"С практической точки зрения решение о введении военного положения можно рассматривать только как попытку легализации изъятия имущества украинцев со стороны российских силовиков перед грядущими "непростыми решениями". В таком случае можно констатировать только одно: в Кремле победила не "партия войны", а "партия мародеров", - добавил Подоляк.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин ввел военное положение на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Решение вступит в силу 20 октября.

Накануне командующий российской армией в Украине Сергей Суровикин описал ситуацию в Херсонской области как тяжелую и допустил, что оккупационным силам придется принимать "непростые решения". Эксперты рассказали РБК-Украина, каких именно решений можно ждать от противника.

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Владимир ПутинРоссийская Федерация