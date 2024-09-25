Подоляк про візит Зеленського до США: Україна використовує переговори, а не ультиматуми

"Я не зовсім готовий коментувати історію, що "нічого Україна не отримає", "ніяких результатів не буде". Чому? Тому що 2,5 роки, 950 днів війни в тому числі за рахунок ресурсу партнерів, за рахунок зброї партнерів. І знову ж таки обнулення, я просто буду називати речі своїми іменами, тотальне обнулення мілітарної репутації Росії, ну, і особисто Путіна, це говорить про багато чого", - сказав він, коментуючи візит президента Володимира Зеленського до США.

Подоляк вважає малоймовірним, що на цьому етапі партнери зупиняться і визнають перемогу російського диктатора Володимира Путіна. При цьому він зазначив, що група оборони України "Рамштайн" потужніша, ніж потрійний союз Іран - Північна Корея - Росія.

"Я просто собі не виявляю потім конструкцію глобальних відносин. Ну, ви розумієте як себе буде поводити Росія, якщо вона не буде покарана за безумовне руйнування міжнародного права? Тобто все закінчилась епоха, золота епоха демократії закінчилася. І не усвідомлювати це буде для мене трошки дивно. Тому безумовно і Сполучені Штати, і всі інші партнери будуть іти на те, що все ж таки прагматично оцінити наслідки неправильних дій сьогодні політичних. Так, це не говорить, вони приймуть там 100% правильне рішення", - пояснив він.

Радник керівника ОП додав, що важливі для України політичні рішення могли б бути ухвалені і півроку чи рік тому, це суттєво б зменшило й обсяг війни, і кількість жертв, і пришвидшило фіналізацію війни.

"З погляду ультимативного підходу до глобального політичного процесу - ні. Україна використовує саме переговорний стиль ведення політичної дискусії. Чому? Тому що позиція України побудована на тій самій логіці. Вона говорить, що можна отримати, якщо будуть такі ресурси. Чи навпаки, що можна втратити, якщо такі ресурси будуть заморожені. Відповідно, вибирайте собі сценарій. Тому що Україна для себе вибрала однозначний сценарій. Ми розуміємо, що буде далі робити Росія. Ми абсолютно точно розуміємо Росію", - сказав Подоляк.

На його думку, війни такого масштабу, як в Україні, не було після Другої світової війни. Були конфлікти та війни політичного характеру. За його словами, Україна у переговорах з партнерами не використовує ультиматуми, а логічно пояснює свої вимоги.

"Це тяжкі переговори, це тяжкі пояснення, це абсолютно психоаналітична робота з людьми, які звикли до неприйняття рішень. На жаль. Я не когось конкретно сьогодні маю на увазі, а в цілому політичну еліту. Чому? Тому що 30-40 років, особливо після розкладу Радянського Союзу, здавалося, що є маленькі локальні конфлікти, якими можуть опікуватися спецнази. Тобто не треба приймати політичні рішення відповідних. І тому це була така колективна, "разнеженная" політика. Отак це можна назвати", - додав радник керівника ОП.