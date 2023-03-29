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МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС, - Гроссі

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Середа 29 березня 2023 16:16
МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС, - Гроссі Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міжнародне агентство з атомної енергії розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС та обговорює це питання з російською та українською сторонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі під час візиту на Запорізьку АЕС.

Гроссі повідомив, що, порівняно з попереднім планом, нова концепція передбачає звуження зони безпеки навколо станції.

"Ми розробляємо концепцію, яка розрахована на захист станції локальніше", - сказав гендиректор МАГАТЕ.

Він зазначив, що намагається підготувати реалістичні заходи, які схвалять всі сторони.

"Я оптиміст і вважаю, що це можливо", - додав Гроссі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сьогодні, 29 березня, прибув на окуповану росіянами Запорізьку АЕС.

Також глава МАГАТЕ 27 березня зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.

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Запорізька АЕС МАГАТЭ
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