МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС, - Гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС та обговорює це питання з російською та українською сторонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі під час візиту на Запорізьку АЕС.