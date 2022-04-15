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Подоляк об угрозах бомбить Киев: политики из РФ потерялись во времени, их ждут аресты

Новина українською →
Киев, Пятница 15 апреля 2022 16:28
Подоляк об угрозах бомбить Киев: политики из РФ потерялись во времени, их ждут аресты Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

У президента Украины Владимира Зеленского считают, что российских политиков, которые призывают бомбить Киев, нужно объявить в международный розыск. На Банковой пригрозили им массовыми арестами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"В России разные субъекты, которые потерялись во времени, прямо сейчас предлагают максимально жестоко бомбить центр Киева и обязательно уничтожать мирных людей. Массово уничтожать. С наибольшими разрушениями. Включая президента Зеленского. А это уже вполне конкретные уголовные производства", - отметил он.

По его словам, с такими угрозами, не считая пропагандистов, выступают замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие.

"Достаточно выставить на этих субъектов "красные" розыскные карты. Для начала. Дальше - больше. Пора бы уже нам действительно готовиться к массовым арестам субъектов, которые с каждым днем ​​все более откровенно требуют массовых смертей украинцев", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее Минобороны России пригрозило ударами по центрам принятия решений в Киеве из-за якобы обстрелов российской территории.

Украинская сторона заявила, что располагает "прекрасными возможностями" для действий в ответ.

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