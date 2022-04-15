Подоляк об угрозах бомбить Киев: политики из РФ потерялись во времени, их ждут аресты
У президента Украины Владимира Зеленского считают, что российских политиков, которые призывают бомбить Киев, нужно объявить в международный розыск. На Банковой пригрозили им массовыми арестами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"В России разные субъекты, которые потерялись во времени, прямо сейчас предлагают максимально жестоко бомбить центр Киева и обязательно уничтожать мирных людей. Массово уничтожать. С наибольшими разрушениями. Включая президента Зеленского. А это уже вполне конкретные уголовные производства", - отметил он.
По его словам, с такими угрозами, не считая пропагандистов, выступают замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие.
"Достаточно выставить на этих субъектов "красные" розыскные карты. Для начала. Дальше - больше. Пора бы уже нам действительно готовиться к массовым арестам субъектов, которые с каждым днем все более откровенно требуют массовых смертей украинцев", - добавил Подоляк.
Напомним, ранее Минобороны России пригрозило ударами по центрам принятия решений в Киеве из-за якобы обстрелов российской территории.
Украинская сторона заявила, что располагает "прекрасными возможностями" для действий в ответ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.