Подоляк про погрози бомбити Київ: політики з РФ загубилися в часі, їх чекають арешти
У президента України Володимира Зеленського вважають, що російських політиків, які закликають бомбити Київ, треба оголосити в міжнародний розшук. На Банковій пригрозили їм масовими арештами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
"У Росії різні суб'єкти, які загубилися в часі, прямо зараз пропонують максимально жорстоко бомбити центр Києва і обов'язково знищувати мирних людей. Масово знищувати. З найбільшими руйнуваннями. Включаючи президента Зеленського. А це вже цілком конкретні кримінальні провадження", - зазначив він.
За його словами, з такими погрозами, не рахуючи пропагандистів, виступають заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв, спікер Держдуми В'ячеслав Володін та інші.
"Досить виставити на цих суб'єктів "червоні" розшукові карти. Для початку. Далі - більше. Пора б вже нам дійсно готуватися до масових арештів суб'єктів, які з кожним днем все більш відверто вимагають масових смертей українців", - додав Подоляк.
Нагадаємо, раніше Міноборони Росії пригрозило ударами по центрах прийняття рішень у Києві через нібито обстріли російської території.
Українська сторона заявила, що має в своєму розпорядженні "прекрасні можливості" для дій у відповідь.
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