Подоляк про удари по Львову: невже прискорення допомоги України не варте збережених життів?

Захід повинен прискорити поставки необхідної допомоги Україні та припинити боятись падіння російського режиму.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.
Як пише Подоляк, кожен приліт російської ракети по цивільній інфраструктурі ставить два питання:
"Чи байдуже, бо ракети ж все одно не полетять далі Києва, Одеси та Львова?", - додав Подоляк.
У ніч на 6 липня, під час масштабної повітряної тривоги, у Львівській області пролунали вибухи. Росіяни вдарили по обласному центру ракетами "Калібр", які влучили по житловій багатоповерхівці.
Наразі відомо про 4 загиблих осіб, ще 37 людей отримали поранення.
За словами голови ОВА Максима Козицького, сьогоднішній удар по Львову став найруйнівнішим по мирному населенню регіону з початку повномасштабної війни.
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