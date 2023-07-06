Подоляк про удари по Львову: невже прискорення допомоги України не варте збережених життів?

Як пише Подоляк, кожен приліт російської ракети по цивільній інфраструктурі ставить два питання:

хіба своєчасна передача снарядів, танків, далекобійних ракет, авіації не варте збережених життів українців?

чи треба продовжувати боятись падіння російського режиму, оскільки "ми не знаємо, що робити з Росією та боїмося хаосу там"?;

"Чи байдуже, бо ракети ж все одно не полетять далі Києва, Одеси та Львова?", - додав Подоляк.

Російський удар по Львову

У ніч на 6 липня, під час масштабної повітряної тривоги, у Львівській області пролунали вибухи. Росіяни вдарили по обласному центру ракетами "Калібр", які влучили по житловій багатоповерхівці.

Наразі відомо про 4 загиблих осіб, ще 37 людей отримали поранення.

За словами голови ОВА Максима Козицького, сьогоднішній удар по Львову став найруйнівнішим по мирному населенню регіону з початку повномасштабної війни.