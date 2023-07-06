Подоляк об ударах по Львову: неужели ускорение помощи Украине не стоит сохраненных жизней?

Запад должен ускорить поставки необходимой помощи Украине и прекратить бояться падения российского режима.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
Как пишет Подоляк, каждый прилет российской ракеты по гражданской инфраструктуре ставит два вопроса:
"Или все равно, потому что ракеты же все равно не полетят дальше Киева, Одессы и Львова?", - добавил Подоляк.
В ночь на 6 июля во время масштабной воздушной тревоги во Львовской области раздались взрывы. Россияне ударили по областному центру ракетами "Калибр", попавшими по жилой многоэтажке.
Сейчас известно о 4 погибших, еще 37 человек получили ранения.
По словам главы ОВА Максима Козицкого, сегодняшний удар по Львову стал самым разрушительным по мирному населению региона с начала полномасштабной войны.
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