RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подоляк об ударах по Львову: неужели ускорение помощи Украине не стоит сохраненных жизней?

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Запад должен ускорить поставки необходимой помощи Украине и прекратить бояться падения российского режима.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

Как пишет Подоляк, каждый прилет российской ракеты по гражданской инфраструктуре ставит два вопроса:

  • разве своевременная передача снарядов, танков, дальнобойных ракет, авиации не стоит сохраненных жизней украинцев?
  • надо ли продолжать бояться падения российского режима, поскольку "мы не знаем, что делать с Россией и боимся хаоса там"?;

"Или все равно, потому что ракеты же все равно не полетят дальше Киева, Одессы и Львова?", - добавил Подоляк.

Российский удар по Львову

В ночь на 6 июля во время масштабной воздушной тревоги во Львовской области раздались взрывы. Россияне ударили по областному центру ракетами "Калибр", попавшими по жилой многоэтажке.

Сейчас известно о 4 погибших, еще 37 человек получили ранения.

По словам главы ОВА Максима Козицкого, сегодняшний удар по Львову стал самым разрушительным по мирному населению региона с начала полномасштабной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеОфис президента