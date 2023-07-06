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Подоляк про удари по Львову: невже прискорення допомоги України не варте збережених життів?

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Четвер 06 липня 2023 13:10
Подоляк про удари по Львову: невже прискорення допомоги України не варте збережених життів? Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Захід повинен прискорити поставки необхідної допомоги Україні та припинити боятись падіння російського режиму.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

Як пише Подоляк, кожен приліт російської ракети по цивільній інфраструктурі ставить два питання:

  • хіба своєчасна передача снарядів, танків, далекобійних ракет, авіації не варте збережених життів українців?
  • чи треба продовжувати боятись падіння російського режиму, оскільки "ми не знаємо, що робити з Росією та боїмося хаосу там"?;

"Чи байдуже, бо ракети ж все одно не полетять далі Києва, Одеси та Львова?", - додав Подоляк.

Російський удар по Львову

У ніч на 6 липня, під час масштабної повітряної тривоги, у Львівській області пролунали вибухи. Росіяни вдарили по обласному центру ракетами "Калібр", які влучили по житловій багатоповерхівці.

Наразі відомо про 4 загиблих осіб, ще 37 людей отримали поранення.

За словами голови ОВА Максима Козицького, сьогоднішній удар по Львову став найруйнівнішим по мирному населенню регіону з початку повномасштабної війни.

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