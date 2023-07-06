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Подоляк об ударах по Львову: неужели ускорение помощи Украине не стоит сохраненных жизней?

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Четверг 06 июля 2023 13:10
Подоляк об ударах по Львову: неужели ускорение помощи Украине не стоит сохраненных жизней? Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Запад должен ускорить поставки необходимой помощи Украине и прекратить бояться падения российского режима.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

Как пишет Подоляк, каждый прилет российской ракеты по гражданской инфраструктуре ставит два вопроса:

  • разве своевременная передача снарядов, танков, дальнобойных ракет, авиации не стоит сохраненных жизней украинцев?
  • надо ли продолжать бояться падения российского режима, поскольку "мы не знаем, что делать с Россией и боимся хаоса там"?;

"Или все равно, потому что ракеты же все равно не полетят дальше Киева, Одессы и Львова?", - добавил Подоляк.

Российский удар по Львову

В ночь на 6 июля во время масштабной воздушной тревоги во Львовской области раздались взрывы. Россияне ударили по областному центру ракетами "Калибр", попавшими по жилой многоэтажке.

Сейчас известно о 4 погибших, еще 37 человек получили ранения.

По словам главы ОВА Максима Козицкого, сегодняшний удар по Львову стал самым разрушительным по мирному населению региона с начала полномасштабной войны.

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