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Подоляк про удар росіян по Бєлгороду замість Харкова: Путіну не важливо, кого вбивати

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Київ, Четвер 13 жовтня 2022 15:25
Подоляк про удар росіян по Бєлгороду замість Харкова: Путіну не важливо, кого вбивати Фото: у Зеленського відреагували на ракетний удар росіян по Бєлгороду (t.me/AFUStratCom)
Автор: Іван Носальський

Удар росіян ракетою Бєлгородом є доказом того, що президенту РФ Володимиру Путіну не важливо, кого вбивати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Росія хотіла вдарити ракетою по Харкову, але щось пішло не так. Ракета влучила по житловому будинку в російському Бєлгороді. Думаєте, будуть розслідування, покарані винні? Ні, Путіну не важливо, кого вбивати: українців чи росіян. Пропагандисти швидко придумають фейкове пояснення", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, стало відомо, що російські окупанти намагалися завдати удару по Харкову, але більшість ракет самоліквідувалися, а одна з них потрапила до житлового будинку у Бєлгороді.

Також ми писали, що вчора, 12 жовтня, у Бєлгороді протягом дня кілька разів спрацьовували системи ППО .

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