ua ru
Ср, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Бєлгороді другий раз за день працюють системи ППО (відео)

Новость на русском →
Бєлгород, Середа 12 жовтня 2022 18:38
У Бєлгороді другий раз за день працюють системи ППО (відео) Фото: У Бєлгороді другий раз за день працюють системи ППО (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У російському Бєлгороді вдень 12 жовтня прогриміли вибухи. Попередньо, над містом працюють системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"В області сьогодні неспокійно", - йдеться у повідомленні.

Пізніше було повідомлення, що за даними оперштабу, о 17:30 над областю спрацювала система ППО.

"Оперативні служби фіксують повідомлення про незначні ушкодження на вул. Червоноармійська, б.6 (а/м Хюндай Соляріс, пошкодження заднього скла), Буханова (ушкоджені електропроводи), вул. Сумська (уламки на дорозі), вул. 8 Березня, 239 (уламки на дорозі), вул. Бєлінського (уламки на дорозі), вул. Червоноармійська, д.56/1 (уламки біля будинку), Ромашковий 1-й глухий кут, д.6 (уламок у теплиці), вул.Боїва, 1 (уламок у дворі). За попередніми даними, жертв у постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Попередні вибухи фіксували ближче до 12 години і тоді теж заявляли про роботу систем ППО.

Нагадаємо, що у російському Бєлгороді вже не перший раз траплялись випадки роботи систем ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ПВО Війна в Україні
NEWS
Пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО, - генсек НАТО
Пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО, - генсек НАТО
DAILY
Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході
Юлія Акимовакоресподент Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході