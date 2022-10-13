ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Подоляк об ударе россиян по Белгороду вместо Харькова: Путину не важно, кого убивать

Новина українською →
Киев, Четверг 13 октября 2022 15:25
Подоляк об ударе россиян по Белгороду вместо Харькова: Путину не важно, кого убивать Фото: у Зеленского отреагировали на ракетный удар россиян по Белгороду (t.me/AFUStratCom)
Автор: Иван Носальский

Удар россиян ракетой по Белгороду является доказательством того, что президенту РФ Владимиру Путину не важно, кого убивать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Россия хотела ударить ракетой по Харькову, но что-то пошло не так. Ракета попала в жилой дом в российском Белгороде. Думаете, будут расследования, наказаны виновные? Нет, Путину не важно, кого убивать: украинцев или россиян. Пропагандисты быстро придумают фейковое объяснение", - отметил Подоляк.

Напомним, сегодня, 13 октября, стало известно, что российские оккупанты пытались нанести удар по Харькову, но большинство ракет самоликвидировались, а одна из них попала в жилой дом в Белгороде.

Также мы писали, что вчера, 12 октября, в Белгороде в течении дня несколько раз срабатывали системы ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны