Подоляк об ударе россиян по Белгороду вместо Харькова: Путину не важно, кого убивать

Удар россиян ракетой по Белгороду является доказательством того, что президенту РФ Владимиру Путину не важно, кого убивать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Россия хотела ударить ракетой по Харькову, но что-то пошло не так. Ракета попала в жилой дом в российском Белгороде. Думаете, будут расследования, наказаны виновные? Нет, Путину не важно, кого убивать: украинцев или россиян. Пропагандисты быстро придумают фейковое объяснение", - отметил Подоляк.

Напомним, сегодня, 13 октября, стало известно, что российские оккупанты пытались нанести удар по Харькову, но большинство ракет самоликвидировались, а одна из них попала в жилой дом в Белгороде.

Также мы писали, что вчера, 12 октября, в Белгороде в течении дня несколько раз срабатывали системы ПВО.

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