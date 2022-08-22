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Подоляк спрогнозировал рост количества атак "неизвестного происхождения" в Крыму

Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что во временно оккупированном Крыму будет увеличиваться количество атак "неизвестного происхождения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Подоляка в комментарии "Радио НВ".

"В Крыму будет нарастать количество атак "неизвестного происхождения", которые не просто испортят пляжный сезон, а испортят возможность жить на украденной территории", - заявил Подоляк.

Напомним, в Крыму последние пять дней срабатывала система ПВО. Так, вчера, 21 августа, российские ЗРК, по словам оккупационных властей, отработали по объектам на подходах к аэропорту Бельбек.

Сегодня, 22 августа, жители Севастополя также заявили о взрывах в результате работы ПВО, которые были слышны во всем городе.

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