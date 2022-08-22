Подоляк спрогнозував зростання кількості атак "невідомого походження" в Криму

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що в тимчасово окупованому Криму буде збільшуватися кількість атак "невідомого походження".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Подоляка в коментарі " Радіо НВ ".

"У Криму буде наростати кількість атак "невідомого походження", які не просто зіпсують пляжний сезон, а зіпсують можливість жити на вкраденій території", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, в Криму останні п'ять днів спрацьовувала система ППО. Так, вчора, 21 серпня, російські ЗРК, за словами окупаційної влади, відпрацювали по об'єктах на підходах до аеропорту Бельбек.

Сьогодні, 22 серпня, жителі Севастополя також заявили про вибухи в результаті роботи ППО, які були чутні у всьому місті.

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