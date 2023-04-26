Подоляк про спецпредставника Китаю, який приїде в Україну: розуміє "дичину" РФ

"Безумовно, Китай відразу відреагував на все, щоб було проговорено Зеленським", - заявив Подоляк.

Крім того, він зауважив, що колишній посол Китаю у РФ Лі Хуей, який відвідає Україну в складі китайської спецгрупи, як ніхто зможе зрозуміти російські наміри.

"Безумовно, це людина (Лі Хуей - ред.), яка абсолютно точно розуміє "дичину" російської спільноти як такої. Він там довго працював", - заявив радник.

Нагадаємо, сьогодні президент Україна Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Також у Китаї після розмови лідера Сі Цзіньпіна з президентом Володимиром Зеленським заявили, що направлять спецпредставника до України для врегулювання "кризи".

Пізніше стало відомо, що очолить делегацію, яка приїде в Україну для врегулювання "кризи", колишній посол Китаю у РФ.

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