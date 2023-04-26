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Подоляк о спецпредставителе Китая, который приедет в Украину: понимает "дичь" РФ

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В ходе сегодняшнего разговора украинского президента Владимира Зеленского с китайским лидером Си Цзиньпинем Китай отреагировал на все заявления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка во время телемарафона.

"Безусловно, Китай сразу отреагировал на все, чтобы было проговорено Зеленским", - заявил Подоляк.

Кроме того, он отметил, что бывший посол Китая в РФ Ли Хуэй, который посетит Украину в составе китайской спецгруппы, как никто сможет понять российские намерения.

"Безусловно, это человек (Ли Хуэй - ред.), который абсолютно точно понимает "дичь" российского сообщества как таковой. Он там долго работал", - заявил советник.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Также в Китае после разговора лидера Си Цзиньпина с президентом Владимиром Зеленским заявили, что направят спецпредставителя в Украину для урегулирования "кризиса".

Позже стало известно, что возглавит делегацию, которая приедет в Украину для урегулирования "кризиса", бывший посол Китая в РФ.

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