Був послом в Росії. Стало відомо, хто очолюватиме китайську делегацію в Україну
Колишній посол Китаю у РФ Лі Хуей очолить делегацію, яка приїде в Україну для врегулювання "кризи".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як розповіли в китайському МЗС, в планах Лі Хуей відвідати не тільки Україну, а й низку інших країн для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань політичного врегулювання конфлікту.
Лі обіймав посаду посла Китую в Росії з 2009 по 2019 рік. У 2019 році російський диктатор Путін нагородив Лі Орденом Дружби.
Нагадаємо, сьогодні президент Україна Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Також у Китаї після розмови лідера Сі Цзіньпіна з президентом Володимиром Зеленським заявили, що направлять спецпредставника до України для врегулювання "кризи".
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