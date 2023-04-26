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Був послом в Росії. Стало відомо, хто очолюватиме китайську делегацію в Україну

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Україна, Середа 26 квітня 2023 16:11
Був послом в Росії. Стало відомо, хто очолюватиме китайську делегацію в Україну Фото: Лі Хуей (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Колишній посол Китаю у РФ Лі Хуей очолить делегацію, яка приїде в Україну для врегулювання "кризи".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як розповіли в китайському МЗС, в планах Лі Хуей відвідати не тільки Україну, а й низку інших країн для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань політичного врегулювання конфлікту.

Лі обіймав посаду посла Китую в Росії з 2009 по 2019 рік. У 2019 році російський диктатор Путін нагородив Лі Орденом Дружби.

Нагадаємо, сьогодні президент Україна Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Також у Китаї після розмови лідера Сі Цзіньпіна з президентом Володимиром Зеленським заявили, що направлять спецпредставника до України для врегулювання "кризи".

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